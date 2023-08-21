Шоколадный торт в чашке можно приготовить всего за 4 минуты: неожиданный рецепт
Выпечка может быть трудной задачей, требующей много времени. Впрочем, есть способы приготовить десерт в считанные минуты.
BBC Good Food поделился вкусным рецептом расплавленного шоколадного торта. Для всего процесса приготовления понадобится всего 4 минуты.
Торт полностью готовится в микроволновке, поэтому не придется ни разу включать духовку. Он имеет расплавленный шоколадный центр, идеален для быстрого угощения.
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Для приготовления одной порции понадобятся:
- две столовые ложки подсолнечного масла;
- одно среднее яйцо;
- две столовые ложки муки;
- три столовых ложки сахара;
- одна столовая ложка какао-порошка;
- щепотка ванильного экстракта;
- одна столовая ложка кипятка;
- один мягкий шоколадный трюфель;
- мороженое или сливки для подачи.
Поместите все ингредиенты кроме шоколадного трюфеля в чашку объемом 350 мл. Вилки тщательно взбейте все ингредиенты и добавьте щепотку соли.
Вставьте шоколадный трюфель в центр теста. Разогрейте торт в микроволновке на высокой мощности в течение 45 секунд.
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