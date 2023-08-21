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Шоколадный торт в чашке можно приготовить всего за 4 минуты: неожиданный рецепт

Анастасия Крыщук

Шоколадный торт в чашке можно приготовить всего за 4 минуты: неожиданный рецепт

Выпечка может быть трудной задачей, требующей много времени. Впрочем, есть способы приготовить десерт в считанные минуты.

BBC Good Food поделился вкусным рецептом расплавленного шоколадного торта. Для всего процесса приготовления понадобится всего 4 минуты.

Торт полностью готовится в микроволновке, поэтому не придется ни разу включать духовку. Он имеет расплавленный шоколадный центр, идеален для быстрого угощения.

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Для приготовления одной порции понадобятся:

  • две столовые ложки подсолнечного масла;
  • одно среднее яйцо;
  • две столовые ложки муки;
  • три столовых ложки сахара;
  • одна столовая ложка какао-порошка;
  • щепотка ванильного экстракта;
  • одна столовая ложка кипятка;
  • один мягкий шоколадный трюфель;
  • мороженое или сливки для подачи.

Поместите все ингредиенты кроме шоколадного трюфеля в чашку объемом 350 мл. Вилки тщательно взбейте все ингредиенты и добавьте щепотку соли.

Вставьте шоколадный трюфель в центр теста. Разогрейте торт в микроволновке на высокой мощности в течение 45 секунд.

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