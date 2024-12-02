Шольц прибыл в Киев: объявит о новых поставках оружия в Украину на 650 млн евро

Утром в понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, заявив, что объявит о новых поставках оружия для Украины на сумму 650 млн евро.

Об этом пишет n-tv.

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Шольц подчеркнул, что хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим поклонником Украины в Европе".

"Уже больше 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессии", – сказал канцлер.

Также он добавил, что в Киеве планирует объявить "дополнительное оборонное оборудование на сумму 650 млн. евро, которое будет поставлено в декабре".

"Украина может положиться на Германию. Мы говорим, что делаем. И мы делаем то, что говорим", - отметил Шольц.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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