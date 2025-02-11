Штрафуют и даже забирают права: кому из украинских водителей грозит наказание за отсутствие техосмотра

В Украине технический осмотр не является обязательным для большинства водителей. В Верховной Раде отмечают, что до завершения военного положения это требование не будет касаться владельцев обычных легковых авто.

Однако для транспортных средств, подлежащих обязательной проверке, предусмотрены жесткие ограничения. Некоторые ошибочно полагают, что за отсутствие техосмотра грозит только штраф, однако в некоторых случаях это может привести даже к лишению свободы. Об этом пишет UApirtal со ссылкой на "Твоя Машина".

Юристы предостерегают, что правоохранители особенно внимательно относятся к транспортным средствам, которые по закону обязаны проходить обязательный техосмотр. К этой категории относятся грузовые автомобили, автобусы, такси, спецтехника и другие виды транспорта, техническое состояние которых может представлять угрозу для окружающих, за исключением обычных частных автомобилей.

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Согласно ч. 3 ст. 121 КУоАП, за отсутствие техосмотра впервые предусмотрен штраф в размере 340 гривен, что может показаться незначительным наказанием. Иногда правоохранители ошибочно накладывают такое взыскание даже на тех водителей, которые не обязаны проходить проверку, а те, не вдаваясь в детали, просто оплачивают его. Однако проблема заключается в том, что за повторное нарушение ответственность становится значительно серьезнее.

Согласно ч. 4 ст. 121 КУоАП, за повторное игнорирование обязательного техосмотра предусмотрен штраф в размере от 850 до 1700 гривен. Более того, нарушителю могут временно запретить управлять транспортным средством или даже назначить административный арест на срок от 5 до 10 суток. Довольно часто водители сами обращаются в суд с просьбой об аресте, чтобы избежать потери удостоверения, ведь для многих из них наличие водительских прав является ключевым условием трудоустройства.

Напомним, ранее в Раде подготовили законопроект, согласно которому всем водителям в Украине придется менять права.

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