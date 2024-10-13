Штрафы от ТЦК все чаще отменяют суды: названы основе причины

Украинские суды рассмотрели 314 дел, связанных с обжалованием новых штрафов, наложенных ТЦК и СП. В большинстве случаев решения принимаются в пользу граждан.

По состоянию на начало октября в судебном реестре через поисковую систему обнаружено по меньшей мере 314 дел, связанных с отменой штрафов от ТЦК. Этот период включает последние пять месяцев – с момента вступления в действие новых норм относительно нарушений воинского учета. Об этом информирует Опендатабот.

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Количество подобных дел ежемесячно растет: если в июне их было всего 10, то в сентябре уже зафиксировано 148 обращений. На начало октября суды рассмотрели 34 дела.

Опендатабот провел выборочный анализ дел об отмене штрафов, и в большинстве случаев суды принимают решения в пользу истцов, аннулируя штрафы.

Три главные причины, по которым штрафы от ТЦК отменяются:

нарушение работниками ТЦК процедурных требований при наложении штрафов;

недостаточность весомых доказательств о нарушениях со стороны граждан;

наложение штрафов за периоды, когда новые нормы еще не вступили в действие, что становится основанием для их аннулирования.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько у украинцев есть времени на оплату штрафа от ТЦК.

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