Штурмовая бригада 'Лють' подняла украинский флаг в Клещеевке: фото и видео

Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" в Донецкой области освободила от российских боевиков населенный пункт Клещеевка.

Об этом сообщили на странице бригады в Фейсбуке.

"Клещеевка наша! Бойцы бригады "Лють" вместе с собратьями из Сил обороны вернули украинский флаг над освобожденной Клещеевкой! Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и победу, воины шаг за шагом боролись за нашу землю! Работа продолжается, идем к победе говорится в заявлении бригады.

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80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ сообщила в Фейсбуке, что Клещеевку окончательно освободили от российских захватчиков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".

"Но противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает со всех возможных средств огневого поражения", – отметили в 80 ОДШБр.

Напомним, на днях Третья ОШБр освободила Андреевку, полностью разбив 72 бригаду оккупантов.

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