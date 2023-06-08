Штурмовики разбили 57 бригаду врага и отряд 'Шторм z', отбросив оккупантов почти на 2 км

Украинские бойцы на восточном направлении фронта близ Бахмута нанесли значительные потери врагу и его боевой технике. Разбит подраздел 57-й бригады рф и отряды русских боевиков из "Шторм z".

Как сообщили в Третьей отдельной штурмовой бригаде, враг потерял около 30 боевиков, небоеспособными стали четыре десятка россиян.

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Отмечается, что были уничтожены российские склады с боекомплектами, танки врага и его артиллерия.

"Освобождаем наши земли и зачищаем фланги вокруг Бахмута! За последние сутки Третья штурмовая бригада отбросила врага с территорий объемом 1.8 км вдоль фронтовой линии и на 1.2 км в глубину фронта", — говорится в сообщении.

В Третьей штурмовой добавили, что в результате наступательных действий 2-го штурмового батальона "значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ и отряды тюремщиков "шторм z": около 30 "двухсотых", и 40 "трехсотых" россиян. БК, технику, в частности, ББМ, танки и артиллерию противника".

Отмечается, что силы врага почти в полном составе были отброшены за канал, где недавно были расположены позиции российских боевиков.

Напомним, ВСУ ликвидировали группу оккупантов дроном-камикадзе.

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