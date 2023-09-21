Шваблык, тремпель, тормозок и 'навпражки': интересные украинские диалектизмы

Диалектизмы – это слова, словосочетания, грамматические формы или другие языковые признаки, характерные для определенного территориального или социального диалекта. Они могут отличаться от литературного языка по лексике, грамматике, фонетике или стилистике.

Лексические диалектизмы – это слова, имеющие иное значение в диалекте, чем в литературном языке. Например, слово "коцюба" в литературном языке означает "кочан капусты", а в некоторых диалектах - "большая корзина".

Диалектизм является важной частью народного языка. Они отражают особенности культуры, традиций и бытовой жизни людей, говорящих этим диалектом.

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Предлагаем узнать значение таких слов, как шваблык, тремпель, тормозок и навпражкы.

Слово "навпражки" происходит подольского диалекта и означает "напрямик".

"Шваблык" используют на Закарпатье. Это слово означает "спичка" – от словацкого švabľik.

"Тормозок" – обычно так называют еду, которая с собой на работу составляли работники предприятий или шахтеры. Это был небольшой перекус – в основном бутерброды, завернутые в бумагу или газеты. Или сухой обед – вареные яйца, хлеб, гречка или другие крупы. В тормозок клали и котлеты, или битки.

Слово "тремпель" происходит из немецкого языка trempel (drempel), что означает "вспомогательная опора". Однако в украинском языке таким словом называют вешалки для одежды (плечики).

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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