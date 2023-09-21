Шваблик, тремпель, тормозок та навпражки: цікаві українські діалектизми

Діалектизми – це слова, словосполучення, граматичні форми або інші мовні ознаки, які є характерними для певного територіального або соціального діалекту. Вони можуть відрізнятися від літературної мови за лексикою, граматикою, фонетикою або стилістикою.

Лексичні діалектизми - це слова, які мають інше значення в діалекті, ніж у літературній мові. Наприклад, слово "коцюба" в літературній мові означає "качан капусти", а в деяких діалектах – "великий кошик".

Діалектизми є важливою частиною народної мови. Вони відображають особливості культури, традицій і побутового життя людей, які говорять цим діалектом.

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Пропонуємо дізнатися значення таких слів, як шваблик, тремпель, тормозок та навпражки.

Слово "навпражки" походить подільського діалекту та означає "навпростець".

"Шваблик" вживають на Закарпатті. Це слово означає "сірник" – від словацького švabľik.

"Тормозок" – зазвичай так називають їжу, яка з собою на роботу складали працівники підприємств, чи шахтарі. Це був невеличкий перекус – здебільшого бутерброди, загорнуті у папір, чи газети. Або сухий обід – варені яйця, хліб, гречка, або інші крупи. В тормозок клали й котлети, або битки.

Слово "тремпель" походить з німецької мови trempel (drempel), що там означає "допоміжна опора". Однак в українській мові таким словом називають вішалки для одягу (плечики).

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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