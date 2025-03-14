Де в Україні найзабрудненіше повітря: вражаючий антирейтинг

Швейцарська компанія IQAir оприлюднила свій черговий щорічний звіт про якість повітря у світі. За даними дослідження за 2024 рік, більшість міст із найвищими показниками забруднення повітря знаходяться в Азії. Єдиним винятком у цьому переліку стало місто за межами азійського континенту.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті IQAir, із двадцяти найзабрудненіших міст світу тринадцять розташовані в Індії. Це країна з найбільшим населенням, де стрімкий економічний розвиток супроводжується масовим використанням вугілля та високою концентрацією транспорту в мегаполісах. Ще чотири міста потрапили до рейтингу з Пакистану, одне — з Китаю і ще одне — з Казахстану. Про це свідчить інформація на сайті IQAir.

Лідером антирейтингу стало Бірніхат — промислове місто на північному сході Індії, де проживає близько 70 тисяч мешканців. Столиця Індії Нью-Делі шостий рік поспіль визнана найбільш забрудненою столицею світу. До неї приєдналися шість навколишніх міст-супутників: Фарідабад, Лоні, Делі, Гуруграм, Нойда та Велика Нойда.

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Єдиним містом за межами Азії у цьому списку стала Нджамена — столиця Чаду, країни, яка має найгірші показники повітря серед африканських держав.

Що стосується України, то у рейтингу IQAir зазначено кілька українських населених пунктів. Найвищий рівень забруднення зафіксували у Стрию (Львівська область), який посів 234-те місце у світовому списку. Серед інших українських міст із забрудненим повітрям опинилися Чернівці, Борова, Проців, Зазим'я, Малі Дмитровичі, Івано-Франківськ, Загвіздя, Тернопіль, Ужгород, Олександрівка, Рівне та Чорнобиль.

Столиця України Київ у загальному рейтингу зайняла 2883-тє місце з-поміж 8954 населених пунктів, які брали участь у дослідженні. У 2024 році середньорічна концентрація дрібнодисперсних часток PM2.5 у повітрі Києва становила 9,4 мкг/м³. Цей показник відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, однак свідчить про наявність забруднення.

Нагадаємо, середньорічна температура в Україні може зрости на 2-4°C.

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