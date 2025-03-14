Дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ: зайнялась пожежа (фото)

У ніч на 14 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Туапсе, що у Краснодарському краї Росії.За інформацією російських пабліків, місцеві жителі чули серію потужних вибухів — їх було близько десяти

Про це повідмоляють російські Telegram-канали. Вибухи пролунали приблизно о 03:00 за місцевим часом на території нафтопереробного заводу. Уже після цього в місті ввімкнули сирени повітряної тривоги. Очевидці повідомляють про масштабну пожежу на підприємстві.

Читайте також: Дрони атакували нафтобазу на Кубані у РФ: зайнялась масштабна пожежа (фото)

У соцмережах з'явилися фото і відео, на яких видно палаючі об'єкти на території НПЗ.

За даними російського ресурсу Mash, займання на території заводу сталося нібито внаслідок падіння уламків збитого безпілотника. Вогонь охопив одну з ділянок підприємства.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив факт атаки та заявив про загоряння одного з резервуарів із бензином. За його словами, площа пожежі сягнула понад тисячу квадратних метрів.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!