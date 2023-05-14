Швеция победила в Евровидении 2023: кто занял 2 место

В Ливерпуле завершился песенный конкурс Евровидения 2023. В финал попали 26 стран, группа TVORCHI из Украины выступала под номером 19. Они получили всего 243 балла: зрители присудили им 189 баллов.

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Победительницей Евровидения-2023 стала конкурсантка из Швеции Loreen с песней Tatoo. Она получила 583 балла: 340 баллов от жюри и 243 от зрителей. Серебро взял исполнитель из Финляндии Käärijä Cha Cha Cha – он получил 526 баллов (150 от жюри и 167 от зрителей). На третьем месте Израиль Noa Kirel с песней Unicorn – 362 балла.

странская группа Tvorchi заняла 6 место. Коллектив получил 243 балла и занял 6 место.

Наименьшее количество баллов получил представитель Германии – всего 18 баллов.

Напомним, Kalush Orchestra зажгли Евровидение 2023 года невероятным выступлением.