Сибига: атака на Украину 25 декабря – ответ РФ на идею 'рождественского перемирия'

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что последний массированный обстрел Украины демонстрирует нежелание России принимать предложения по "рождественскому перемирию". Идея такого перемирия активно поддерживалась Венгрией, однако Украина заявляла, что никаких реальных переговоров по этому поводу не ведется, а заявления венгерской стороны носят характер пиара.

Сибига назвал рождественские обстрелы "ответом Путина на иллюзорные разговоры о 'рождественском перемирии'". Об этом сообщил Сибига в X (Twitter) .

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

Министр также отметил, что одна из российских ракет пролетела через воздушное пространство Молдовы и Румынии, отмечая, что агрессия России представляет угрозу не только для Украины. Однако румынские власти пока не подтвердили факт пересечения ее границы ракетой.

В ночь на Рождество, 25 декабря, Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Харькове, Кривом Роге, Днепре, а также в Полтавской и Ивано-Франковской областях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила более 70 ракет и более 100 дронов, из которых украинская ПВО сбила более 50 ракет и значительную часть дронов.

Напомним, Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!