Сичеславские десантники уничтожили российскую БМП, которая эвакуировала вражеский грузовик (видео)

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады в Луганской области ликвидировали вражеский танк. А еще была уничтожена боевая машина пехоты врага, которая пыталась эвакуировать поврежденный грузовик российских боевиков.

Видео эпической ликвидации танка опубликовано на странице бригады в Facebook. Там же можно увидеть и уничтожение БМП.

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"Оккупанты не оставляют попытки прорвать нашу оборону на Луганщине. Но бестолковые так и не поняли, что там где воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады - все их попытки обречены на фиаско. Только через несколько дней, парашютно-десантное подразделение воздушно-десантной Сичеслав уже второй танк оккупационных войск.По вопросу безопасности мы не можем указать название подразделения наших героев, но свои поймут, что цифра "три" – это страшный сон для войска недоимперии", – так прокомментировали кадры ликвидации танка наши защитники.

Что касается БПМ врага, то сечеславские десантники взорвали ее в момент, когда она пыталась эвакуировать с поля боя поврежденный грузовик россиян.

"Боги войны метко работают по враждебным целям на Луганщине. Каждый их выстрел – это уничтоженная техника и живая сила оккупантов. Впереди еще много работы, но это нас не смущает и точно не остановит. Мы полностью освободим родную Украину, демилитаризация оккупантов продолжается", – прилагается в описании под видео.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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