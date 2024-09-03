Сидите дома и закрывайте окна: на территории Чернобыля разгорелся серьезный пожар

Сегодня, 3 сентября, в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Причиной этого являются пожары в экосистемах, вызвавших задымленность и неприятный запах в столице.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram. Согласно информации, на территории Броварского района Киевской области продолжается горение торфа на площади 3,74 га.

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Именно эти очаги пожаров могут являться основной причиной ухудшения воздуха в Киеве. Жителям города рекомендуют закрыть окна и избегать длинных прогулок и физической активности на открытом воздухе, особенно в местах, где чувствуется задымленность.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил в Facebook, что на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС также зафиксированы пожары. Лесная подстилка там горит на площади около 20 га. Для предотвращения распространения пожаров привлечены спасательные подразделения и специальная техника.

В настоящее время, по информации ГСЧС, радиационный фон в зоне отчуждения остается в пределах нормы. Все ответственные службы работают над локализацией и ликвидацией пожара, ситуация находится под контролем Киевской областной военной администрации.

Руслан Кравченко обратился к жителям Киевщины с предупреждением о возможном задымлении из-за тления торфяников и пожара. Он рекомендовал ограничить пребывание на открытом воздухе и закрывать окна во избежание негативного воздействия на здоровье.

О дальнейшем развитии ситуации жителей Киева и Киевской области будут оперативно информировать. Руководство области и ответственные службы продолжают мониторинг ситуации и принимают все необходимые меры по ее стабилизации.

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