Сильная магнитная активность продолжается: прогноз магнитных бурь на 17 апреля

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, что может стать причиной головных болей, повышенной усталости и стресса, особенно у метеочувствительных людей. Геомагнитные колебания измеряются по шкале К-индекса – от 0 до 9. Начиная с уровня 5, активность считается сильной и может влиять как на здоровье людей, так и на работу технических систем.

На основе данных Центра прогнозирования космической погоды NOAA мы подготовили обновленный прогноз геомагнитной активности на ближайшие три дня. 17 апреля активность сохранится на уровне К-индекса 5, что также свидетельствует о сильной буре.

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются большие объемы энергии в виде заряженных частиц. Достигнув земной магнитосферы, они вызывают возмущения, известные как солнечные или магнитные бури. Они могут приводить к сбоям в работе мобильной связи, спутниковых систем, радиочастот и навигации, а при достижении К-индекса 7 или выше даже провоцировать полярные сияния.

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На человеческий организм магнитные бури влияют по-разному: кое-кто жалуется на головную боль, раздражительность, расстройства сна или истощение. Специфического лечения этого состояния не существует, однако облегчить симптомы помогут привычные методы. Во время периодов высокой геомагнитной активности следует соблюдать стабильный режим, полноценно отдыхать, питаться легкой пищей, избегать перегрузок и стресса. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, питье чистой воды, а также легкие физические упражнения. Контрастный душ с утра поможет активизировать организм, а теплая ванна вечером – расслабиться. Людям с хроническими заболеваниями следует особенно внимательными к своему самочувствию и держать при себе необходимые лекарства.

Следует помнить, что геомагнитная обстановка может меняться каждый час, поэтому важно следить за обновлением прогнозов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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