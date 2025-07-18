Сильные ливни с градом и шквальным ветром: где в Украине ждать опасной погоды и сколько продлится

В пятницу, 18 июля, во время самого холодного дня недели местами ожидаются опасные погодные явления. Однако они должны прекратиться в течение суток.

Специалисты Укргидрометцентра обнародовали метеорологическое предупреждение на пятницу и указали, распространится ли непогода на выходные дни. Об этом пишет NV.

По их прогнозам, 18 июля в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются сильные дожди, что соответствует II уровню опасности (оранжевый). В свою очередь, в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Житомирской областях пройдут значительные дожди, а на остальной территории Украины, кроме запада, – грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, что соответствует І уровню опасности (желтый).

В субботу, 19 июля, по прогнозу синоптиков, опасные погодные явления прекратятся, однако по всей Украине, кроме юга, сохранится непогода с дождями и грозами. На юго-западе страны ожидается сухая и жаркая погода.

В первый выходной день недели, согласно прогнозам метеорологов, опасные погодные явления прекратятся. Однако дожди и грозы все еще будут оставаться на большей части страны, кроме юга, где ожидается сухая и жаркая погода.

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Какая погода ожидается в Украине в субботу, 19 июля

В западных регионах ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью температура будет колебаться в пределах +13 +15 градусов, днем – +21 +23 градуса.

В северных областях также ожидается переменная облачность, с кратковременными дождями и грозами. Ночная температура составит +14 +16 градусов, а днем – +21 +24 градуса.

В центральных регионах будет наблюдаться переменная облачность, с короткими дождями и грозами, но местами будет без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +15 +17 градусов, а днем – +23 +25 градусов.

В южных областях также будет переменная облачность, однако без осадков. Ночью температура будет составлять +17 +19 градусов, днем – +26 +28 градусов.

В восточных регионах будет переменная облачность, с короткими дождями и грозами, но на отдельных участках осадки отсутствуют. Ночью температура составит +19 +21 градусов, а днем – +29 +32 градуса.

В Крыму также будет наблюдаться переменная облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха будет в пределах +19 +21 градусов, днем – +31 +33 градуса.

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