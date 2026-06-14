Силы беспилотных систем получили береты и новую символику

Силы беспилотных систем Украины сделали ещё один шаг к формированию собственной военной идентичности. В честь первого в своей истории Дня СБС бойцы получили парадные береты небесно-голубого цвета, а вместе с ними — нарукавный знак и эмблему Командования. Мелочи? Отнюдь. За каждым символом — конкретная идея и характер.

Центральная фигура эмблемы — сапсан. Выбор не случайный: эта птица является самой быстрой на планете, видит цель с огромного расстояния и способна мгновенно изменить траекторию на сверхвысокой скорости. Именно так, по замыслу авторов, должны действовать и беспилотные системы — точно, молниеносно, неотвратимо.

На эмблеме также присутствуют пирначи — казацкое оружие, традиционный символ органа военного управления. Этим подчёркивается связь с казацкой старшиной: технологии меняются, а дух — нет. Молнии на эмблеме намекают на скорость и надёжную связь — без этого современная беспилотная война просто невозможна.

Нарукавный знак — это видоизменённый трезубец УНР на щите в форме шестиугольника. Гексагон — не просто красивая форма: он отсылает к сотовым сетям и пчелиным сотам, символизируя слаженную командную работу и сетевую координацию. Именно так и должна функционировать идеальная боевая система.

Цвет берета — небесно-голубой, немного светлее берета Воздушных сил. Официального объяснения этому выбору пока нет, но ассоциация с небом напрашивается сама собой.

Новую символику разработали совместно со специалистами отдела военной символики и геральдики Центрального управления развития материального обеспечения КСЛ ВСУ. То есть это не просто красивый дизайн — за ним стоит серьёзная геральдическая работа.

Праздник, кстати, появился буквально накануне: 10 июня Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым 11 июня официально объявлено Днём Сил беспилотных систем. Дата совпадает с днём основания этого рода войск. Уже на следующий день, на первом же торжественном праздновании, Зеленский вручил боевое знамя 429-й отдельной бригаде беспилотных систем "Ахиллес".

Напомним, что СБС — первый в мире отдельный технологический род войск. Его фундамент закладывал первый командующий Вадим Сухаревский, возглавлявший структуру с июня 2024-го по июнь 2025 года, после чего перешёл на должность заместителя командующего оперативного командования "Восток".

Теперь Силы беспилотных систем возглавляет майор Роберт "Мадяр" Бровди — основатель легендарного подразделения "Птицы Мадяра", выросшего до полноценной 414-й отдельной бригады ударных беспилотных систем. Человек, который знает о дронах не из учебников.

Появление собственной символики у Сил беспилотных систем Украины вписывается в глобальную тенденцию к институционализации дроновых формирований, однако Украина опередила большинство союзников по уровню организационного оформления. В вооружённых силах США подразделения беспилотных систем до сих пор интегрированы в авиационные командования и не имеют отдельного берета или эмблемы уровня рода войск. Британские Royal Artillery и RAF совместно эксплуатируют дроны, но также без единой геральдики отдельного командования. Франция сохраняет беспилотные активы в составе авиации и сухопутных войск. Украина же не только создала отдельный род войск, но и закрепила его идентичность через собственный берет небесно-голубого цвета, эмблему командования и нарукавный знак — что фактически является прецедентом в мировой военной практике.

Силы беспилотных систем были официально основаны 11 июня 2024 года — решение, ставшее прямым следствием боевого опыта, накопленного с 2022 года. Изначально дроновые подразделения действовали разрозненно в составе различных бригад, без единой доктрины и командной вертикали. Однако стремительный рост роли FPV-дронов, разведывательных систем и ударных беспилотников большой дальности показал: это направление требует самостоятельной структуры с собственной логистикой, подготовкой операторов и научно-техническим обеспечением. За год существования СБС превратились из новообразованного штаба в полноценный род войск с несколькими бригадами, учебными центрами и собственной системой разработки тактических стандартов, которые уже изучают партнёры по НАТО.

По данным, которые публиковали представители СБС и Генерального штаба, в составе Сил беспилотных систем сформировано как минимум несколько отдельных бригад, среди которых — 414-я бригада ударных беспилотных систем и 429-я отдельная бригада "Ахиллес", которой недавно вручили боевое знамя. На вооружении состоят FPV-дроны, разведывательные беспилотники различных классов, а также ударные системы большой дальности. По оценкам открытых источников, только в течение 2024 года подразделения беспилотных систем уничтожили тысячи единиц бронетехники, живой силы и логистической инфраструктуры противника. Эффективность дроновых атак вынудила российскую сторону существенно изменить схемы размещения техники и увеличить расходы на средства радиоэлектронной борьбы — что само по себе является стратегическим результатом.