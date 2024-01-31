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Война в Украине

Силы обороны эффектно сбили пять российских дронов на Авдеевском направлении (видео)

Максим Карпенко

Силы обороны эффектно сбили пять российских дронов на Авдеевском направлении (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Авдеевском направлении.

Там бойцы 47-й отдельной механизированной бригады обнаружили и уничтожили пять вражеских дронов. Об этом сообщили на странице ОМБр в Facebook.

"Минус три российских дрона-камикадзе "Ланцет" и два разведывательных беспилотника "ZALA" на Авдеевском направлении. На видео – боевая работа зенитчиков 47 отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как зенитчики обнаруживают вражеские дроны и ликвидируют их. На следующих кадрах виден результат успешной работы.

Точное время и место уничтожения дронов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, бойцы Сил Специальных Операций на Донетчине совершили "дерзкий налет" на опорный пункт оккупантов и взяли пленных.

А вблизи Иловайска в результате атаки военного полигона пало более 20 оккупантов. Они были участниками проекта "Судный день", предусматривающего обучение пилотов БПЛА.

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Война в Украине