Силы обороны разгромили наступление оккупантов на Запорожском направлении (видео)

17 февраля российские интервенты попытались осуществить наступление в Запорожском направлении и привлекли для этого до 30 единиц военной техники и значительное количество своих солдат. Однако Силы обороны успешно остановили попытку атаковать агрессора.

Как сообщает Оперативное командование "Запад", бойцы сил обороны уничтожили значительное количество вражеской техники и обезвредили до 150 солдат оккупационной армии. Только убитыми потери противника достигли 70 боевиков.

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"Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян. Уничтожены 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 орков отправлены на концерт Кобзона, 80 заказывают билеты. После наступления россияне отошли на предыдущие позиции", — отметили в командовании "Запад".

Карта фронта DeepState 18 февраля

Ранее 60 ОМБр показала видео, как артиллеристы бригады на Бахмутском направлении уничтожили миномет россиян.

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