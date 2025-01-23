Силы обороны уничтожили экипаж и место запуска вражеского БПЛА 'Орлан-10' (видео)

Украинские военные уничтожили место развертывания и запуска беспилотника "Орлан-10" вместе с экипажем. Аэроразведка артиллерийских подразделений выявила позицию запуска БПЛА российских войск и нанесла по ней точный удар, уничтожив как технику, так и операторов.

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Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.

"Поражение обученных пилотов противника – это сложная и важная задача", – подчеркнули в ОСУО "Хортица", сопроводив сообщение видеозаписью операции.

Напомним, дроны атаковали авиазавод в российском Смоленске.

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