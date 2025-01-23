Сили оборони знищили екіпаж та місце запуску ворожого БПЛА 'Орлан-10' (відео)

Українські військові знищили місце розгортання та запуску безпілотника "Орлан-10" разом із екіпажем. Аеророзвідка артилерійських підрозділів виявила позицію запуску БПЛА російських військ і завдала по ній точного удару, знищивши як техніку, так і операторів.

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Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" в Telegram.

"Ураження навчених пілотів противника – це складне й важливе завдання", – підкреслили в ОСУВ "Хортиця", супроводивши повідомлення відеозаписом операції.

Нагадаємо, дрони атакували авіазавод у російському Смоленську.

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