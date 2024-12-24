Силы обороны уничтожили колонну вражеской бронетехники на Времевском направлении

Силы обороны уничтожили колонну российской бронетехники при попытке штурма на Времивском направлении. Противник пытался прорваться в поселок Новый Комар, расположенный к северу от Великой Новоселки, но украинские военные успешно выдержали напор и остановили вражеский штурм.

Об этом сообщает ОСУВ "Хортица" в Telegram. По их данным, недавно вблизи Нового Комара российские оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников, выдвинув колонну бронетехники, состоявшую из трех танков и БМП с пехотой. Учитывая регулярность таких атак, у наших бойцов было достаточно времени, чтобы разработать тактику противодействия.

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В ответ на наступление окупантов украинские FPV-дроны нанесли удары, уничтожив вражескую технику и личный состав.

Напомним, Россия совершила около 2300 запусков дронов по Украине.

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