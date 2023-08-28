Силы обороны освободили Роботино на Запорожье – Маляр (карта)

Заместитель Министра обороны Маляр подтвердила освобождение Роботиного на южном фронте

Во время включения из Military Media Center, Анна Маляр сказала, что "освобождено Роботино и дальше наши войска двигаются юго-восточнее" этого населенного пункта.

‚Она отметила, что защитники продвигаются в сторону Новопрокоповки и Тростникового "несмотря на яростное сопротивление врага"

Напомним, Россия атаковала Полтавщину и Кривой Рог.

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