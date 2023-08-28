Сили оборони звільнили Роботине на Запоріжжі – Маляр (карта)

Заступниця Міністра оборони Маляр підтвердила звільнення Роботиного на південному фронті

Під час включення з Military Media Center, Ганна Маляр сказала, що "звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше" цього населеного пункту.

​​Вона зазначила, що захисники просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога"

Нагадаємо, Росія атакувала Полтавщину та Кривий Ріг.

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