Силы обороны освободили Роботино на Запорожье – Маляр (карта)
Заместитель Министра обороны Маляр подтвердила освобождение Роботиного на южном фронте
Во время включения из Military Media Center, Анна Маляр сказала, что "освобождено Роботино и дальше наши войска двигаются юго-восточнее" этого населенного пункта.
‚Она отметила, что защитники продвигаются в сторону Новопрокоповки и Тростникового "несмотря на яростное сопротивление врага"
Напомним, Россия атаковала Полтавщину и Кривой Рог.
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