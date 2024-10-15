Силы ПВО ночью сбили 12 вражеских ударных дронов, 4 локационно потеряно – Воздушные силы

В ночь на 15 октября оккупанты совершили атаку на Украину, используя 17 боевых дронов. Кроме того, по Николаевской области было выпущено 7 ракет С-300/400, а Черниговскую и Сумскую обстреляли двумя управляемыми авиаракетами Х-59. Украинским защитникам удалось сбить 12 вражеских беспилотников, 4 были потеряны с радаров, а еще один остается в воздухе.

Эту информацию обнародовали Воздушные силы ВСУ в своем Telegram.

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"Во время противовоздушного боя уничтожены 12 вражеских БпЛА над Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областями. Четыре российских дрона исчезли с радаров, вероятно из-за эффективной работы средств радиоэлектронной борьбы. Еще один беспилотник остается в воздухе. !"

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитно-ракетные подразделения, части РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины. Отмечается, что враг запускал ракеты по Николаевщине из оккупированного Крыма, Черниговской и Сумской областей атаковали из Курской области РФ, а дроны были запущены из российских городов Курск и Приморско-Ахтарск.

Напомним, 8 октября российская армия попала КАБом по многоэтажке в Харькове.

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