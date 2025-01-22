Силы специальных операция уничтожили 21 военного из КНДР в ходе ожесточенного боя на Курщине (видео)

Силы специальных операций Украины отразили масштабное наступление северокорейских военных в Курской области РФ. Во время восьмичасового боя операторы 8-го полка ССО вместе с пехотинцами уничтожили 21 и ранили 40 военных из КНДР, воюющих на стороне России.

Украинские военные сдерживали противника с помощью стрелкового оружия, гранатометов и снайперской работы. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Читайте также: Россия 29 сентября массово обстреляла Запорожье КАБами: есть разрушения и раненые (фото)

Когда после девяти часов боя у группы ССО осталась только треть боекомплекта, было принято решение об эксфильтрации. Бойцы успешно покинули поле боя на двух автомобилях Humvee.

Напомним, Силы специальных операций взяли в плен и уничтожили кафиров, казнивших воинов ТрО.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!