Симулятор влагалища изобрели для мужчин, которые должны сдать сперму (видео)

Ученые создали "машину для извлечения спермы" Jiangsu Sanwe. Она разработана для мужчин, которые должны сдать свою семью, однако стесняются мастурбировать в больницах.

Как сообщает издание Ladbible, мужчины, которые должны сдавать семью в банк спермы, или на анализы, часто стесняются мастурбировать в специально отведенных кабинках. Чтобы им было легче справиться, изобрели так называемую "искусственную" вагину.

В Китае в больницах начали устанавливать автоматы производства компании Sanwe, имеющие мягкое отверстие для мужского полового органа. Когда он попадает вовнутрь, автомат начинает работать ритмично, чтоб сделать иллюзию полового акта. Это устройство по существу имитирует настоящую вагину, делая процесс "забора семьи" более комфортными для доноров.

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Производитель аппарата отмечает, что эти устройства идут в комплекте с массажной трубой, имеющей переменные скорости, давление и температуру, а также регулируемую высоту в соответствии с требованиями пользователя.

Глава компании Sanwe Динг Гуцзян считает, что это устройство поможет многим людям. "Сегодня количество спермы резко уменьшилось. Больницы в основном используют мастурбацию как метод для сбора спермы, и они не предоставляют места или оборудования для этой задачи. Это очень усложняет сбор спермы на месте. В таких обстоятельствах, чтобы удовлетворить клинические требования, мы изобрели это автоматическое оборудование для извлечения спермы, которое также удобно в использовании", – пояснил он.

Динг Гуцзян добавил, что этот автомат "с точки зрения температуры, влажности" способен отвечать определенным стандартам и имитировать влагалище.

"Он также может воспроизводить физические движения во время полового акта, двигаясь вперед и назад. Также он симулирует вагинальные сокращения, которые не могут быть реализованы обычным человеческим телом. Его отверстие способно в значительной степени обеспечить полный охват и давление", – добавил руководитель Sanwe.

Врачи китайских медучреждений уже оценили работу устройств. В частности, врач урологической консультации Шанхайской больницы Пудун Ли Симинг отметил, что десятки его пациентов использовали устройство ежемесячно.

"Это устройство гораздо эффективнее, чем мастурбация. Но все еще есть некоторые недостатки, например, оно не может точно имитировать температуру и влажность влагалища. Кроме того, устройство может не так хорошо подходить, чем в конце концов женские влагалища, потому что изготовлено из пластика и металла", – заметил врач.

Издание отмечает, что стоимость устройства составляет около трех тысяч долларов.

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