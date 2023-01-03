Синоптики предупредили о значительном похолодании до минус 12: когда ждать

Вскоре аномально теплая погода в Украине сменится похолоданием. Иногда синоптики обещают до минус 12 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует и возвращение осадков – дождей, мокрого снега. Это произойдет уже с пятницы.

"Пройдут осадки в виде дождей с постепенным переходом в снег, а также произойдет существенное понижение температуры в течение 7-8 января, кроме крайнего юга страны и западных областей. Таким образом, более зимний характер погоды следует ожидать ближе к Рождеству", – сообщил он.

Кибальчич прогнозирует, что в среду 4 января будет сухо. Ночью температура воздуха начнет постепенно идти к минусовым показателям. Днем еще будет тепло до +8 градусов, а вот на юге даже до +10. Ветер будет северо-западным, 7-12 м/с.

В четверг, 5 января, начнутся дожди, в северных областях – с мокрым снегом. Порывы ветра иногда будут достигать 15-20 м/с. Ночью температура воздуха снизится до нуля, на Левобережье до минус трех. Днем будет тепло – от плюс 4 до 9 градусов, в южной части до +12.

В пятницу, 6 января, дожди со снегом возможны ночью, днем преимущественно будет сухо по всей территории Украины. На дороги северных и центральных областей вернется гололедица. Ночью воздух может промерзнуть до минус трех градусов, днем потеплеет до +2, в северных областях может похолодать до -7.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 января, в Украине очередной атлантический циклон принесет снег мокрый снег и дожди (на юге). Ночью в субботу воздух может промерзнуть до -8 градусов, а в воскресенье до -12. Днем синоптик прогнозирует -7-2 градуса, в южных и западных областях около нуля.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что после 4 января в Украине температура воздуха будет снижаться. "Пик снижения придется на 6-9 января, осадки сначала появятся в виде дождя, затем перейдут в мокрый снег и снег", – говорит она.

По прогнозу Диденко, наиболее холодно на Рождество будет в северных областях и в центральных, граничащих с востоком страны. Она говорит, что может похолодать до 10-16 градусов мороза.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин сообщил об аномальных погодных явлениях в Украине.

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