Синоптики шокировали прогнозом погоды на февраль: где будет весна, а какие области завалит снегом в последний месяц зимы

Руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня рассказала, что полноценной зимы как таковой пока нет. Отдельные зимние периоды наблюдались в ноябре, декабре и январе, а также в течение нескольких дней фиксировалась отрицательная среднесуточная температура.

Однако в целом температура преимущественно оставалась выше нуля. Об этом пишет ТСН.

"Такие зимы стали в Украине характерными, температурных минимумов за последние 20 лет не фиксируем, несколько морознее в Карпатах и на севере Сумщины и Черниговщины. Февраль текущего года начнется сравнительно низкими температурами, потому что в Украину с северо-запада и севера придет арктический воздух. Однако будет преобладать облачная погода, поэтому эти "минусы" мы не очень почувствуем", – пояснила синоптик.

Она отмечает, что в период с 1 по 6 февраля ночная температура постепенно опустится до -5...-8°C, а днем ожидается снижение до 0...-5°C.

"В дальнейшем возможны колебания температуры, и в целом расчеты за февраль дают нам положительные температурные аномалии. Во второй половине месяца будет преобладать антициклональная или солнечная погода, поэтому значительных осадков не прогнозируется, месяц может быть сухим", – добавила Голеня.

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Метеоролог прогнозирует, что в феврале снежный покров возможен в северных и восточных регионах, тогда как в других областях вероятность невелика. Даже если снег выпадет, он долго не задержится и быстро растает.

"Климатическая характеристика февраля 2025 года такова: средняя месячная температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Отметим: это достаточно заметно как для зимнего месяца", – рассказала синоптик.

Метеоролог Наталья Птуха также подчеркивает, что в феврале температура воздуха в Украине будет превышать климатическую норму, а количество осадков ожидается меньше средних показателей.

"Но ожидаем, что в плане осадков, то их может быть меньше климатической нормы. Потому что у нас, если смотреть на процессы, то там в первых числах еще могут быть какие-то, скажем так, атмосферные фронты и, соответственно, осадки. Хотя, опять же, небольшие", – пояснила она.

Метеоролог отмечает, что с 4 по 10-11 февраля над большей частью Европы будет доминировать зона высокого давления, поэтому осадки в этот период маловероятны.

Между тем синоптик Наталья Диденко предупреждает о нескольких волнах похолодания в начале месяца. По ее словам, с 1-2 февраля начнет снижаться температура воздуха до небольших минусов, а с 7 февраля, вероятно, похолодает еще на несколько градусов. Также она отмечает, что с 1-2 февраля похолодание затронет и столицу.

Напомним, ранее климатологи объяснили, почему украинские зимы стали теплыми.

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