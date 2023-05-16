Сияние да Винчи: На этой неделе украинцы смогут стать свидетелями необычного космического феномена

Когда можно увидеть пепельное свечение Луны и что оно означает

В воскресенье, 21 мая, украинцы смогут стать свидетелями редкого явления на небосводе. Согласно сообщению The Guardian, около 23:00 по киевскому времени будет виден особый космический феномен – тонкий полумесяц на Луне.

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Только 5% видимой части спутника нашей планеты будет освещено солнечным светом. В то же время другая часть Луны будет мало заметно светиться из-за явления, которое называют "сиянием да Винчи". Темная сторона Луны будет освещена благодаря отраженному от Земли солнечному свету, который достигнет нашего спутника.

Этот феномен, впервые описанный Леонардо да Винчи еще в 16 веке, часто называют "пепельным свечением Луны". Он происходит, когда солнечный свет отражается на поверхности Земли и освещает темную сторону Луны.

Обычно это явление остается незаметным глазу. Хотя Луна становится очень темной во время заката Солнца, она не становится полностью черной, поскольку имеет источник света – Землю. Вы сможете наблюдать "сияние да Винчи", когда на горизонте появится тонкое лунное сияние после заката или перед восходом Солнца.

Слабо освещенную часть Луны можно будет видеть в течение нескольких дней до и после новой Луны. Для наблюдения не требуется специального оборудования, это можно увидеть невооруженным глазом. Однако через пять дней может потребоваться телескоп, чтобы продолжить наблюдение.

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