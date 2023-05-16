Сяйво да Вінчі: На цьому тижні українці зможуть стати свідками незвичайного космічного феномену

У неділю, 21 травня, українці матимуть нагоду стати свідками рідкісного явища на небосхилі. Згідно з повідомленням The Guardian, близько о 23:00 за київським часом буде видно особливий космічний феномен – тонкий півмісяць на Місяці.

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Лише 5% видимої частини супутника нашої планети буде освітлено сонячним світлом. У той самий час інша частина Місяця буде мало помітно світитися через явище, яке називають "сяйвом да Вінчі". Темна сторона Місяця буде освітлена завдяки відбитому від Землі сонячному світлу, яке досягне нашого супутника.

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Цей феномен, який був вперше описаний Леонардо да Вінчі ще у 16 столітті, часто називають "попелястим світінням Місяця". Він відбувається, коли сонячне світло відбивається від поверхні Землі і освітлює темну сторону Місяця.

Зазвичай це явище залишається непомітним для ока. Хоча Місяць стає дуже темним під час заходу Сонця, він не стає повністю чорним, оскільки має джерело світла – Землю. Ви зможете спостерігати "сяйво да Вінчі", коли на горизонті з'явиться тонке місячне сяйво після заходу або перед сходом Сонця.

Слабко освітлену частину Місяця можна буде бачити протягом кількох днів до і після нового Місяця. Для спостереження не потрібне спеціальне обладнання, це можна побачити неозброєним оком. Однак після п'яти днів може знадобитися телескоп, щоб продовжити спостереження.

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