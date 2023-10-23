Сиять как новый: как очистить унитаз с помощью йода

Содержать унитаз в идеальной чистоте трудно, поскольку на нем быстро скапливается известковый налет и загрязнение. Однако опытные хозяйки знают, как легко вымыть его без химических средств.

Об этом пишет Радиотрек.

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Удаление ржавчины и известкового налета с помощью уксуса и йода

Возьмите небольшое количество уксуса и нагрейте его примерно до 45 градусов. Добавьте несколько капель йода в разогретый уксус и вылейте полученную смесь в унитаз. Тщательно распределите раствор по стенкам и оставьте все на 5-6 часов.

Затем вам останется только вытереть щеткой или губкой для туалета, и известковый налет легко взойдет.

Этот метод является эффективным и безопасным способом удаления ржавчины и известкового налета из унитаза, поскольку не требует использования агрессивных химических средств.

Напомним, мы уже писали, как эффективно помыть унитаз.

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