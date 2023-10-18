Унитаз заблестит, как новый: как убрать налет и грязь натуральными ингредиентами

UAportal подготовил материал о том, как очистить туалет с помощью домашних ингредиентов и методов. Откройте для себя эффективные результаты без использования агрессивных химических средств.

Попробуйте пищевую соду и уксус

Чтобы почистить унитаз домашними средствами, смешайте в миске пищевую соду и уксус до образования пастообразной консистенции. Нанесите пасту на внутреннюю поверхность унитаза, чтобы полностью покрыть пятна и налет. Оставьте на 15-20 минут, а затем вычистите ершиком для унитаза.

Читайте также: Возьмите шпатель, уксус и газеты: как почистить жирную и пыльную кухонную вытяжку

Воспользуйтесь борной кислотой и лимонным соком

Для альтернативного домашнего средства для чистки туалета смешайте борную кислоту и лимонный сок в миске, чтобы образовалась пастообразная масса. Нанесите пасту на внутреннюю поверхность унитаза, сосредотачиваясь на пятнах и загрязнениях. Оставьте на 30 минут, почистите унитаз туалетной щеткой, а затем смойте.

Распылите белый уксус

Чтобы очистить унитаз естественным способом, смешайте равные части белого уксуса и воды в бутылке с распылителем. Распылите раствор на унитаз, уделяя особое внимание загрязнениям и налету. Оставьте на 30 минут, почистите ершиком для унитаза, а затем смойте.

Читайте также: Три способа, как очистить экран телевизора без царапины

Сделайте пасту из перекиси и соды

Для сложных пятен или стойких загрязнений создайте домашнее средство для чистки туалета из перекиси водорода и пищевой соды. Смешайте по 1/2 стакана каждого из них, чтобы образовалась паста. Нанесите пасту на загрязненные участки, оставьте на час или на ночь, потрите и смойте.

Сделайте домашние таблетки для чистки туалета

Смешайте 1 стакан пищевой соды, 1/4 стакана лимонной кислоты и 1 столовую ложку хозяйственного мыла. Положите смесь в форму для льда, дайте ей застыть в морозилке в течение 24 часов, а затем бросьте таблетку в унитаз. Подождите, пока она зашипит, почистите унитаз и смойте.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!