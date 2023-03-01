Скандальная спикерша ГПСУ Иванна Плантовская опубликовала новые фото из люксовому отдыха в Турции

Бывшая спикера Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, попавшая в скандал из-за фото на элитном отдыхе заграницей во время войны, снова похвасталась отдыхом вне Украины.

На этот раз она опубликовала на своей странице в Facebook новые фото сделанные в турецком городе Белек и из ночного клуба Bellis Deluxe Rox Night Club в Анталии, где так же демонстрирует части своего тела.

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На одном из 4 фотографий она позирует с глубоким декольте, нательным крестиком и пирсингом в виде звезды в пупе.

Иванна Плантовская в Турции

Иванная Плантовская

Иванная Плантовская в ночном клубе Bellis Deluxe Rox Night Club

Иванна Плантовская в Анталии

Иванна Плантовская попала в громкий скандал в начале января, когда выложила в соцсети свои фото из Парижа, где, скорее всего, встречала Новый год. Кроме Франции, в соцсетях спикер кичился и другими фотографиями из разных курортов. В сети она делилась своими пикантными фотографиями и роскошной жизнью во время войны.

Это возмутило украинцев и руководство ГНСУ. В сети отметили, что на зарплату в ГНСУ пограничница не смогла бы так часто позволять роскошный отдых.

Сразу после скандала в ГНСУ заявили, что будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и исполнения обязанностей по должности. Сейчас Иванна Плантовская уже не является пресс-секретарем одесских пограничников.

В 9-м пограничном отряде Сечевых Стрельцов города Житомир журналистам ответили, что не опровергают информацию о том, что Плантовская переведена именно к ним.

В то же время Иванна Плантовская категорически отказалась комментировать свое увольнение с должности.

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