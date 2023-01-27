Скандальная спикера ГПСУ, которая кичилась роскошной жизнью, получила новую должность в Житомире: продолжение истории

Пресофицерка ГПСУ Иванна Плантовская, попавшая в скандал из-за фотографий по отдыху за границей на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов, перешла работать в Житомирский пограничный отряд на должность не связанную с коммуникацией.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Как отмечает издание, Плантовскую перевели на должность "не связанную с коммуникационными направлениями".

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Напомним, пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в громкий скандал в начале января, когда выложила в соцсети свои фото из Парижа, где, скорее всего, встречала Новый год. Кроме Франции, в соцсетях спикер кичился и другими фотографиями из разных курортов. В сети она делилась своими пикантными фотографиями и роскошной жизнью во время войны.

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Это возмутило тысячи украинцев. В том числе – и руководство ГПСУ. Пользователи и журналисты отметили, что на зарплату в ГПСУ пограничница не смогла бы так часто позволять розкішний отдых.

Сразу после скандала в ГПСУ заявили, что будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и исполнения обязанностей по должности. Сейчас Иванна Плантовская уже не является пресс-секретарем одесских пограничников.

На вопрос, соответствует ли действительности информация некоторых СМИ, что Плантовская переведена в пограничный отряд в Житомире, одесские пограничники сообщили, что не могут этого ни подтвердить, ни опровергнуть.

В 9-м пограничном отряде Сечевых Стрельцов города Житомир журналистам ответили, что не опровергают информацию о том, что Плантовская переведена именно к ним.

"Надеюсь и знаю, что должность, на которую она будет назначена, не будет связана со связями с общественностью", – сообщил информированный источник среди житомирских пограничников.

В то же время Иванна Плантовская категорически отказалась комментировать свое увольнение с должности.

"Я же говорила, что не даю официальных комментариев", – коротко ответила женщина.

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