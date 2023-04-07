Сказочная беседка в саду: как вырастить глицинию дома и как ухаживать за ней

Лиановое растение вистерия (глициния) пользуется популярностью среди садоводов, потому что благодаря своему обаянию и сказочному виду не оставляет равнодушными никого. При правильном уходе глициния густо окутывает своими ветвями беседки, арки, даже может плестись по стенам.

Прекрасные соцветия вистерии вызывают восхищение, они могут иметь белые, синие, фиолетовые, розовые цветы, собранные в свисающие кисти. Однако это растение нуждается в тщательном уходе. А еще все части растения содержат токсический гликозид (вистерин), который может привести к тяжелому гастроэнтериту, если попадет в организм человека.

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Цветение глицинии зависит от погоды, обычно оно начинается в начале мая, а длится в начале июня. Если вы проживаете в более прохладном регионе, то цветение будет более поздним. При благоприятных условиях некоторые виды лианы могут зацвести повторно в конце лета.

Чтобы глициния хорошо росла, нужно стараться не повреждать ее разветвленную корневую систему. А еще – ее нельзя подкармливать азотными удобрениями.

Важно! Глицинию не следует сажать рядом с другими растениями – она обвивает их и уничтожает.

Сорта японской глицинии:

"Альба" (Alba) – белые с сиреневым оттенком цветки, соцветия длиной 50-60 см;

Burford – с сиренево-голубыми цветами;

"Multijuga" – с фиолетовыми цветами;

Violacea Plena – с фиолетовыми, очень крупными соцветиями;

"Ivory Tower" – с белыми цветами;

"Гейша" – сорт с бело-фиолетовыми цветами в длинных гроздях;

"Мурасаки Наги Фуджи" – с белыми и фиолетовыми цветами;

"Широ Нага Фудзи" – с белыми цветами;

"Rosea" – сорт с розовыми цветками в длинных соцветиях;

"Snow Showers" – с белыми цветами.

Сорта китайской глицинии, которая имеет большие цветы и растет гораздо быстрее:

"Альба" – с белыми цветами;

"Кэролайн" – сине-фиолетовые цветы;

"Prolific" – фиолетово-голубые цветы появляются через 2-3 года после посадки, приятно пахнут;

"Голубой сапфир" – глициния с голубыми цветами;

"Черный дракон" (Black Dragon) – сорт с махровыми фиолетовыми цветами;

"Голубая луна" - глициния с голубыми цветами;

"Plena" - сорт с махровыми, лиловыми цветами;

"Cooke's Purple" – с фиолетовыми соцветиями.

Когда будете выбирать место для посадки вистерии, учтите, чтобы растение было обеспечено теплом и солнцем, а еще – защищенным от ветра. Ей также нужно много места и крепкие опоры.

Японскую глицинию лучше сажать на плодородной почве, хорошо дренированной и сохраняющей влагу. Если же грунт будет щелочным, его листья испортятся. Азотные удобрения растение не переносит. Она лучше реагирует на гумус. Поэтому рекомендуется смешивать почву с компостом или торфом. Влажность почвы в первые 2-3 года роста глицинии является важным фактором ее роста.

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Когда будете покупать саженцы глицинии, поинтересуйтесь, из чего она выращена. Если черенки – растение будет быстрее цвести, если из семян, то цветущести можно достичь всего за несколько лет.

Весной глицинию сажают в открытый грунт. Желательно на деревянной или металлической сетке.

Саженцы глицинии размещают в ямки размером 60x60x50 см, предварительно внеся в грунт на участке под перекапывание минеральные удобрения из расчета 25-30 г на метр квадратной посадочной площади.

После посадки растение быстро принимается и начинается вегетация. Сначала куст растет чуть медленнее, потом побеги могут расти до 3 метров в год. Уход за глицинией обязательно включает обрезку. Регулярное укорочение побегов увеличивает их рост, положительно влияет на цветение.

В первые годы развития растения формируют так, чтобы образовался основной ствол и горизонтальные боковые ветви. Лучший срок санитарной обрезки – ранняя весна, тогда нужно удалить удаляющие старые, замерзшие или поврежденные побеги.

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