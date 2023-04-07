Казкова альтанка у саду: як виростити гліцинію вдома та як доглядати за нею

Ліанова рослина вістерія (гліцинія) користується популярністю серед садоводів, бо завдяки своїй чарівності та казковому вигляду не залишає байдужими нікого. При правильному догляді гліцинія густо оповиває своїм гіллям альтанки, арки, навіть може плестися по стінах.

Чудові суцвіття вістерії викликають захоплення, вони можуть мати білі, сині, фіолетові, рожеві квіти, що зібрані у звисаючі грона. Однак ця рослина потребує ретельного догляду. А ще – усі частини рослини містять токсичний глікозид (вістерин), який може призвести до тяжкого гастроентериту, якщо потрапить до організму людини.

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Цвітіння гліцинії залежить від погоди, зазвичай воно починається на початку травня, а триває до початку червня. Якщо ви проживаєте у більш прохолодному регіоні, то цвітіння буде пізнішим. При сприятливих умовах деякі види ліани можуть зацвісти повторно наприкінці літа.

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Аби гліцинія гарно росла, треба намагатися не пошкоджувати її розгалужену кореневу систему. А ще – її не можна підгодовувати азотними добривами.

Важливо! Гліцинію не варто саджати поряд з іншими рослинами – вона обвиває їх та знищує.

Сорти японської гліцинії:

"Альба" (Alba) - білі з бузковим відтінком квіти, суцвіття довжиною 50-60 см;

Burford - з бузково-блакитними квітами;

"Multijuga" - з фіолетовими квітами;

Violacea Plena - з фіолетовими, дуже великими суцвіттями;

"Ivory Tower" - з білими квітами;

"Гейша" – сорт із біло-фіолетовими квітами у довгих гронах;

"Мурасакі Нагі Фуджі" – з білими та фіолетовими квітами;

"Широ Нага Фудзі" - з білими квітами;

"Rosea" - сорт з рожевими квітками в довгих суцвіттях;

"Snow Showers" - з білими квітами.

Сорти китайської гліцинії, яка має більші квіти та росте набагато швидше:

"Альба" - з білими квітами;

"Керолайн" - синьо-фіолетові квіти;

"Prolific" - фіолетово-блакитні квіти з'являються через 2-3 роки після посадки, приємно пахнуть;

"Блакитний сапфір" - гліцинія з блакитними квітами;

"Чорний дракон" (Black Dragon) - сорт з махровими фіолетовими квітами;

"Блакитний місяць" - гліцинія з блакитними квітами;

"Plena" - сорт з махровими, бузковими квітами;

"Cooke's Purple" - з фіолетовими суцвіттями.

Коли будете обирати місце для посадки вістерії, зважте, аби рослина була забезпечена теплом та сонцем, а ще – захищеною від вітру. Їй також потрібно багато місця та міцні опори.

Японську гліцинію краще садити на родючому ґрунті, що гарно дренований та зберігає вологу. Якщо ж ґрунт буде лужним, її листя зіпсується. Азотні добрива рослина не переносить. Вона краще реагує на гумус. Тому рекомендується змішувати ґрунт із компостом або торфом. Вологість ґрунту у перші 2-3 роки росту гліцинії є важливим фактором її росту.

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Коли будете купувати саджанці гліцинії, поцікавтеся, з чого вона вирощена. Якщо живці – рослина буде швидше квітнути, якщо з насіння, то квітучості можна досягти лише за кілька років.

Навесні гліцинію садять у відкритий ґрунт. Бажано на дерев'яній чи металевій сітці.

Саджанці гліцинії розміщують у ямки розміром 60x60x50 см, внісши попередньо у ґрунт на ділянці під перекопування мінеральні добрива з розрахунку 25-30 г на метр квадратний посадкової площі.

Після посадки рослина досить швидко приймається та починається вегетація. Спочатку кущ росте трохи повільніше, потім пагони можуть зростати до 3 метрів на рік. Догляд за гліцинією обов'язково включає обрізання. Регулярне вкорочування пагонів збільшує їх зростання, позитивно впливає цвітіння.

У перші роки розвитку рослини формують так, щоб утворився основний стовбур та горизонтальні бічні гілки. Найкращий термін санітарної обрізки – рання весна, тоді треба видалити видаляють старі, замерзлі або пошкоджені пагони.

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