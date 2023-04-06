Для ніжних букетів: як виростити еустоми в саду, якщо немає теплиці

Еустома або лізіантус – це трав'яниста рослина, з представників сімейства тирличевих. Середовищем її розмноження був південь США, Мексики та острови Карибського басейну. В Україні вона стала дуже популярною років з 20 тому. Особливо гарно ці квіти виглядають у букетах.

Квіти цієї рослини чимось нагадують троянди, проте вони більш ніжні, мають менше пелюсток та тонкіші стебла. У букетах ці квіти стоять довше, ніж троянди – до трьох тижнів.

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Вирощування еустоми із насіння

Виростити повноцінну міцну рослину в домашніх умовах досить складно, якщо у вас немає теплиці. Насіння цієї рослини має низький відсоток схожості. Зі 100 штук насіння можуть прижитися лише 60 штук. Однак вона варто того, аби спробувати.

Дрібне насіння еустоми перед посадкою піддають спеціальній обробці, яка дозволяє досягти високої врожайності. Як ґрунт використовують підготовлений стерилізований субстрат, який відрізняється невисокою кількістю азоту у своєму складі. Розсипане насіння необхідно злегка притиснути до ґрунту і накрити поліетиленовою плівкою та зробити зверху плівки отвори для доступу повітря.

Висаджені у горщики чи спеціальні контейнери для пророщування насінини потребують додаткового освітлення, тому над ними встановлюють електричні лампи. Ідеальною денною температурою повітря для розвитку насіння вважається температура не нижче 20 градусів. А вночі не нижче +14. Для підтримки постійної вологості ґрунту необхідно проводити регулярне обприскування.

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Перші зелені пагони мають з'явитися вже за два тижні. Молоді сходи необхідно постійно обприскувати розчином фітоспорину. Через півтора місяця вже формується кілька пар листочків. Наступним етапом вирощування еустоми стане пересадка в горщики, а через 3 місяці саджанці, що підросли, переносять у відкритий грунт.

Посів насіння для вирощення еустоми в вазонах проводять зазвичай з липня до вересня. Для цього потрібно наповнити місткість для посадки мокрим субстратом, який включає рівну кількість піску і торфу, і розсипати по ньому насіння. Підготовлені контейнери поміщають у тепле та світле місце, не забуваючи проводити регулярне обприскування ґрунту.

При появі перших зелених листочків полив скорочують удвічі, щоб у проміжки між ними поверхня ґрунту змогла трохи підсохнути. Потім полив здійснюють виключно вранці. Як тільки на паростках з'являється по дві пари листя, проводиться посадка рослини в горщики.

У приміщенні, в якому ви пророщуєте квіти, потрібно підтримувати температуру повітря 19-22 градусів. А вода для поливу має бути відстояною. Листя цієї рослини не потрібно обприскувати.

Підживлення рослини починають здійснювати при формуванні бутонів та швидкому зростанні стебел. Можна використовувати рідкі комплексні добрива.

Як виростити еустому в саду

Коли ви будете висаджувати паростки еустоми у відкритий ґрунт, зважте на такі важливі деталі: Еустому необхідно висаджувати на сонячних та відкритих ділянках саду.Грунтом для посадки служить підготовлена суміш торфу та перегною. Поливати рослину можна лише за умови висихання поверхні ґрунту, оскільки вона не переносить надмірне зволоження.

Садову еустому вирощують із насіння, яке сіють у субстрат десь у грудні-січні, щоб квіти з'явилися вже у червні-липні.

У будь-які місткості для пророщення кладуть субстрат та укладають на нього насіння, потім накривають плівкою. Цю плівку час від часу треба підіймати, аби дати насінню доступ до повітря. Після посадки протягом кількох місяців потрібно забезпечувати наявність додаткового освітлення. Десь наприкінці лютого місткості з молодими пагонами ставлять на підвіконня, що на сонячній стороні. Слід також пам'ятати поливати паростки та накривати її поліетиленовою плівкою. Через тиждень пагони мають збільшитися вдвічі. Вже на початку березня їх можна пересаджувати у великі горщики, при цьому не можна позбавлятися земляної грудки, у якій еустома проростала.

Для висадки в сад треба обирати середину травня. Рослини висаджують увечері чи коли на вулиці похмуро.

Підготовлену лунку поливають водою, поміщають у неї розсаду разом із земляною грудкою, зверху саджанці накривають скляною банкою або обрізаною пляшкою із пластику, які не знімають протягом 2-3 тижнів. Відстань між саджанцями еустоми має становити 10-15 см. Поливати їх необхідно помірно.

Коли на стеблах з'являться 6-8 листочків, верхівку необхідно прищипнути. Молода розсада зміцніє через місяць, тоді її можна підгодувати розчином мінеральних добрив.

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