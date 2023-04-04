Різнокольорова гортензія: як проростити з зерен та правильно вирощувати в саду

Гортензія є справжньою прикрасою саду. Кущі цієї рослини можуть мати різне забарвлення квіток, причому їхній колір залежить не від сорту, а від кислотності грунту.

Наприклад, у кислому ґрунті квітки гортензії набудуть синього та блакитного кольору, в нейтральному - білого та бежевого, а в лужному - бузкового або рожевого. Для того, щоб кущі гортензії були різноколірними, садівники радять змінити кислотність ґрунту окремо для кожної квітки.

Що гортензії гарно квітнули, її треба поливати вчасно й рясно. А ще кущам потрібне сонце – потрібно вибрати таке місце для посадки, де опівдні було б невелике затінення.Також рослину обов'язково потрібно вчасно обрізати.

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Гортензія не любить багато органічних добрив, тому що на кущах, що розрослися, можуть не з'явитися квіти. Виростити ці гарні квіти в саду та на городі легко навіть з насіння. Його зазвичай висівають восени у контейнерах з пухкою сумішшю ґрунтів. Наприклад можна з'єднати торф'яну і листову землю з річковим піском у співвідношенні 2:4:1. Висіяне на поверхню субстрату насіння, треба присипати тоненьким шаром ґрунту, а потім полити за допомогою пульверизатора. Потім контейнер треба накрити зверху прозорою плівкою або склом, причому укриття кілька разів на стуки необхідно забирати, щоб грунт провітрювався.

Слід також врахувати, що грунт весь час має бути трохи вологим. Оптимальна температура від 14 до 20 градусів. Після того, як з'являться перші сіянці, укриття необхідно прибрати назовсім. Пікірування необхідно провести 2 рази. Перший раз у стадії розвитку сім'ядольних часток, а другий у перший місяць весни. При цьому вдруге пікіруючи рослинку потрібно взяти для кожного з них невеликі горщики (діаметр 7 сантиметрів).

Після того як ви вдруге пересадите молоді рослини, їх потрібно почати гартувати. Для цього квіти в літню пору виносять на вулицю і вибирають для них місце, яке захищене від прямих променів сонця, поривів вітру, протягів та опадів. У вечірні часи гортензії повертають у приміщення. Протягом 2 років гортензію треба вирощувати в кімнатних умовах, причому взимку її утримують у досить прохолодній та освітленій кімнаті, а влітку переносять на вулицю. При цьому треба обов'язково обривати всі бутончики, тому що вони забиратимуть багато сил у ще молодої рослини.

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Висаджена у ґрунт на вулиці гортензія любить добрива.

Наприклад, можна підживити її кисломолочними продуктами – кефіром чи ряжанкою. У 10-літровому відрі розбавляється 2 л кефіру, ллється під корінь. Перед цим кущі поливають звичайною водою.

Підкислити ґрунт допоможуть лимонна кислота (2 ст. ложки на 10 л води) та яблучний оцет (100 мл оцту на відро води). Поливають такими розчинами протягом всього вегетаційного періоду з інтервалом у 15-20 днів.

Марганцівка зміцнює пагони гортензії. А ще таким способом можна знищити хвороботворні бактерії у ґрунті. За сезон рослину поливають цим засобом 3-4 рази. Відро з розчиненою марганцівкою (слабко-рожевий колір) підливають під кущі, які перед цим мають бути политими.

Розмноження гортензії:

Навесні розмноження варто починати до початку активної фази руху соку рослини. З куща зрізають гілочки, які вже стали деревовидними. Живці ставлять у воду в будинку на кілька днів. Оптимальний період для вкорінення живців — травень. Якщо живцювання проводиться ранньою весною, то підготовлені гілки витримують у воді 3-5 днів. Після цього їх поділяють на частини таким чином, щоб на кожному черешку було по 3-5 пуп'янок.

Щоб укорінити живці, необхідно підготувати субстрат із суміші грубозернистого піску і торфу з розрахунку 1:2. Добре зволоживши грунт, його присипають вологим піском. Після цього необхідно регулярно проводити обприскування грунту, підтримуючи її у вологому стані.

Висаджені живці накривають поліетиленовим пакетом або обрізаною пластиковою пляшкою для парникового ефекту. Укорінення живців має відбутися через 2-3 тижні – на пагонах з'являться листочки. Після цього гортензії пересаджують в нові місткості на більшій відстані одна від одної.

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Поливають висаджені живці щотижня з додаванням добрив. Якщо погода спекотна – щодня.

Посадка саджанців у відкритий грунт

Саджанці гортензії разом з горщиком прикопують в розпушену, зволожену та удобрену землю – коли погода стабілізується і на вулиці температура повітря не падатиме нижче 10 градусів тепла. Полив треба проводити регулярно.

Через 5-6 днів після висадки у ґрунт можна прибирати горщики та висаджувати гортензію без них, однак землю з коріння не прибирайте, аби не пошкодити кореневу систему рослини.

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