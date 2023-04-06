Для нежных букетов: как вырастить эустомы в саду, если нет теплицы

Эустома или лизиантус – это травянистое растение, из представителей семейства тирлычевых. Средой ее размножения был юг США, Мексики и Карибского острова. В Украине она стала очень популярной лет так 20 назад. Особенно хорошо эти цветы смотрятся в букетах.

Цветы этого растения чем-то напоминают розы, однако они более нежны, имеют меньше лепестков и более тонкие стебли. В букетах эти цветы стоят дольше розы – до трех недель.

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Выращивание эустомы из семян

Вырастить полноценное крепкое растение в домашних условиях достаточно сложно, если у вас нет теплицы. Семена этого растения имеют низкий процент схожести. Из 100 штук семян может прижиться только 60 штук. Однако она стоит того, чтобы попробовать.

Мелкие семена эустомы перед посадкой подвергают специальной обработке, позволяющей достичь высокой урожайности. В качестве почвы используют подготовленный стерилизованный субстрат, отличающийся невысоким количеством азота в своем составе. Рассыпанные семена необходимо слегка прижать к грунту и накрыть полиэтиленовой пленкой и сделать сверху отверстия для доступа воздуха.

Высаженные в горшки или специальные контейнеры для проращивания семян нуждаются в дополнительном освещении, поэтому над ними устанавливают электрические лампы. Идеальной дневной температурой воздуха для развития семян считается температура не ниже 20 градусов. А ночью не ниже +14. Для поддержания постоянной влажности почвы необходимо производить регулярное опрыскивание.

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Первые зеленые побеги должны появиться уже через две недели. Молодую лестницу необходимо постоянно опрыскивать раствором фитоспорина. Через полтора месяца уже формируется несколько пар листиков. Следующим этапом выращивания эустомы станет пересадка в горшки, а через 3 месяца подросшие саженцы переносят в открытый грунт.

Посев семян для выращивания эустомы в вазонах производят обычно с июля по сентябрь. Для этого нужно наполнить емкость для посадки мокрым субстратом, включающим равное количество песка и торфа, и рассыпать по нему семена. Подготовленные контейнеры помещают в теплое и светлое место, не забывая проводить регулярное опрыскивание грунта.

При появлении первых зеленых листочков полив сокращают вдвое, чтобы в промежутки между ними поверхность почвы смогла немного подсохнуть. Затем полив производят исключительно утром. Как только на ростках появляется по две пары листьев, производится посадка растения в горшки.

В помещении, где вы проращиваете цветы, нужно поддерживать температуру воздуха 19-22 градусов. А вода для полива должна быть отстоянной. Листья этого растения не нужно опрыскивать.

Подкормку растения начинают осуществлять при формировании бутонов и быстром росте стеблей. Можно использовать жидкие комплексные удобрения.

Как вырастить эустому в саду

Когда вы будете высаживать ростки эустомы в открытый грунт, учтите следующие важные детали: Эустому необходимо высаживать на солнечных и открытых участках сада. Почвой для посадки служит подготовленная смесь торфа и перегноя. Поливать растение можно только при высыхании поверхности почвы, поскольку оно не переносит чрезмерное увлажнение.

Садовую эустому выращивают из семян, которые сеют в субстрат где-то в декабре-январе, чтобы цветы появились уже в июне-июле.

В любые емкости для проращивания кладут субстрат и укладывают семена, затем накрывают пленкой. Эту пленку время от времени нужно поднимать, чтобы дать семенам доступ к воздуху. После посадки в течение нескольких месяцев необходимо обеспечивать наличие дополнительного освещения. Где-то в конце февраля емкости с молодыми побегами ставят на подоконник на солнечной стороне. Следует также помнить поливать ростки и накрывать полиэтиленовой пленкой. Через неделю побеги должны увеличиться вдвое. Уже в начале марта их можно пересаживать в большие горшки, при этом нельзя избавляться от земляного кома, в котором эустома прорастала.

Для высадки в сад нужно выбирать середину мая. Растения высаживают вечером или когда на улице пасмурно.

Подготовленную лунку поливают водой, помещают в нее рассаду вместе с земляным комом, сверху саженцы накрывают стеклянной банкой или обрезанной бутылкой из пластика, которые не снимают в течение 2-3 недель. Расстояние между саженцами эустомы должно составлять 10-15 см. Поливать их необходимо умеренно.

Когда на стеблях появятся 6-8 листочков, верхушку необходимо прищипнуть. Молодая рассада окрепнет через месяц, тогда ее можно подкормить раствором минеральных удобрений.

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