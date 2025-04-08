Скидка от 'Нафтогаза': как украинцам платить меньше за газ в апреле

Большинство украинцев (примерно 98% потребителей), которые пользуются услугами "Нафтогаза" для поставки газа, имеют возможность сэкономить 1% от суммы счета за голубое топливо. Чтобы получить эту скидку, необходимо произвести оплату до 15-го числа каждого месяца.

О возможности сэкономить рассказали в самой компании. Как пояснили представители "Нафтогаза", скидка будет предоставлена потребителям, которые осуществят оплату счета через онлайн-сервис компании. Об этом пишет OBOZ.UA

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в "Нафтогазе".

Отмечается, что скидка не распространяется на месяц, в котором производится оплата. Она будет автоматически учтена в следующем расчетном периоде.

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Сколько можно сэкономить

На данный момент потребители "Нафтогаза" оплачивают газ по тарифу 7,96 грн за кубический метр. Следовательно, за использование 9,9 кубометра (это социальная норма для трех человек при наличии только газовой плиты) в октябре придется заплатить 78,8 грн.

С применением скидки сумма к оплате составит 78,01 грн, то есть на 79 копеек меньше.

Стоит учитывать, что размер скидки в денежном эквиваленте зависит от объема потребленного газа - чем больше объем, тем заметнее будет экономия.

Кроме того, следует иметь в виду, что отдельно начисляется плата за доставку газа, которая отличается в зависимости от региона.

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