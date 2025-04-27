Скидки на свет: кто из украинцев будет платить меньше за электроэнергию в мае

В мае население продолжит оплачивать электроэнергию по действующим тарифам. При этом для некоторых категорий граждан предусмотрены скидки.

В мае уменьшенные суммы в платежках за электроэнергию получат потребители, которые имеют в своих домах установленные двухзонные счетчики, сообщает "24 Канал". Такие приборы позволяют украинцам эффективно уменьшить расходы на электроэнергию.

Стоит отметить, что в дневной промежуток времени – с 7:00 до 23:00 – тариф для владельцев двухзонных счетчиков остается неизменным. Зато в ночные часы, с 23:00 до 7:00, цена за киловатт-час уменьшается на половину.

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Сколько будет стоить электроэнергия с 1 мая

На сегодня стоимость электроэнергии в Украине составляет 4,32 гривны за киловатт-час, поэтому в мае большая часть потребителей будет платить именно по этому тарифу.

Ранее, в отопительный период, жители многоэтажек без центрального отопления, которые обогревали свои квартиры с помощью электроэнергии, имели возможность платить по сниженному тарифу – 2,64 гривны за киловатт-час. Однако с наступлением теплого времени года эта льгота утратила силу.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким будет тариф на свет с 1 июня.

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