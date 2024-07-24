Скидки на связь: могут ли пенсионеры в Украине сэкономить на мобильных тарифах

Мобильные компании регулярно обновляют цены на свои услуги, что иногда может быть обременительным для пенсионеров. Однако некоторые операторы предлагают выгодные условия, учитывающие потребности старшего поколения.

Привилегии для клиентов Киевстара

Специальные акции от мобильных операторов не постоянны, но некоторые из них предлагают экономические тарифы с хорошим набором услуг. "Киевстар", например, имеет два тарифных плана для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями: "Любовь к родителям" за 125 гривен в месяц и "Любовь к родителям". Домашний за 175 гривен. Оба плана включают в себя интернет, минуты для звонков на номера других операторов и СМС-сообщения по всей стране.

Тарифные планы Lifecell

Хотя Lifecell не предлагает специальные тарифы для пенсионеров, они позволяют клиентам формировать индивидуальные планы, выбирая нужные услуги. Также есть базовые тарифы, которые более доступны и включают стандартные услуги. Например, "Просто Лайф" за 90 гривен, "Смарт Лайф" за 120 гривен и "Свободный Лайф" за 180 гривен, с разным количеством интернет-трафика и минут для звонков.

Экономические предложения Vodafone

Vodafone также не имеет специальных тарифов для пенсионеров, но предлагает доступный тариф Vodafone Device M за 100 гривен в месяц, который подходит для пользователей планшетов. Это может быть удобным вариантом для пенсионеров, активно пользующихся такими устройствами.

Раньше мы рассказывали, должны ли пенсионеры платить за проезд.

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