Сколько будет стоить электроэнергия с 1 декабря

В Украине действует дифференцированная система тарифов на электроэнергию. Базовый тариф для большинства потребителей составляет 4,32 грн за кВт*ч. Однако для владельцев электрического отопления предусмотрена специальная ставка в размере 2,64 грн за кВт*ч.

Льготный тариф для электроотопления действует с 1 октября по 30 апреля, но имеет ограничение – месячное потребление не должно превышать 2000 кВт*ч. При превышении этого лимита применяется стандартный тариф 4,32 грн за кВт*ч. Важно отметить, что сниженный тариф доступен только при установке электроотопительных установок в соответствии с законодательными требованиями. Об этом пишет OBOZ.UA

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Дополнительные возможности экономии предоставляют многозонные счетчики. При использовании двухзонного учета в ночной период (23:00-07:00) стоимость электроэнергии составляет 2,16 грн за кВт*ч. Тризонный учет предлагает три разных ставки: ночной тариф (23:00-07:00) – 1,728 грн, полупиковый (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) – 4 ,34 грн и пиковый (8:00-11:00, 20:00-22:00) – 6,48 грн за кВт*ч.

Эксперты рекомендуют устанавливать трехзонный счетчик только при значительном потреблении электроэнергии и возможности контролировать время использования электроприборов, избегая пиковых часов.

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