Сколько действует отсрочка от мобилизации в 2025 году и как ее продлить

Закон о мобилизации предусматривает возможность получения отсрочки для отдельных военнообязанных категорий. Однако для большинства из них это не является постоянным правом – даже при наличии оснований его нужно регулярно продолжать.

На какой срок отсрочка и от чего это зависит?

Период действия отсрочки определяется основаниями, по которым она предоставляется. Например:

если она связана с наличием троих детей младше 18 лет, то прекращается по достижении одним из них совершеннолетия;

студенты получают отсрочку до завершения обучения.

В общем, отсрочка действует не дольше, чем идет мобилизация. С начала полномасштабного вторжения ее предоставляют на 90 дней, после чего продолжают вместе с новыми указами президента о мобилизации и военном положении.

После истечения очередного срока военнообязанным придется заново подавать документы в территориальный центр комплектования (ТЦК) для подтверждения права на отсрочку. Об этом пишет УП.Жизнь.

Адвокат Андрей Новак объясняет :

"Военнообязанным нужно будет каждый раз обновлять документы, ведь после завершения действия указа о мобилизации отсрочка автоматически теряет силу".

Задержка в оформлении может привести к мобилизации, поэтому предпочтительно подавать документы заранее.

Кому отсрочка продолжается автоматически?

По обновленным нормам, некоторым категориям военнообязанных больше не придется самостоятельно возобновлять отсрочку:

людям с инвалидностью – на весь период инвалидности;

– на весь период инвалидности; студентам и аспирантам – на один обучающий семестр (но не дольше 6 месяцев);

– на один обучающий семестр (но не дольше 6 месяцев); педагогам – на весь учебный год;

– на весь учебный год; временно непригодным к службе – на срок, указанный в заключении ВЛК (но не более 12 месяцев);

– на срок, указанный в заключении ВЛК (но не более 12 месяцев); государственным служащим – на период работы на должности;

– на период работы на должности; близким родственникам погибших в боевых действиях – на период действия соответствующих оснований.

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Как продлить отсрочку?

Для этого нужно подать заявление в ТЦК и СП. В некоторых случаях военкоматы могут потребовать повторного предоставления подтверждающих документов или разрешать их отправлять по почте.

Оформить отсрочку через приложение "Резерв+" могут :

многодетные родители;

студенты, аспиранты, докторанты;

лица с инвалидностью.

Решение о предоставлении отсрочки принимает специальная комиссия при ТЦК.

Адвокат Дарья Тарасенко предостерегает: "ТЦК не имеет права отказать в принятии заявления, даже если считает, что оснований для отсрочки нет. Только комиссия может принимать такие решения".

Если в ТЦК отказывают в принятии документов, это нарушение закона. В таком случае следует потребовать письменное объяснение или обращаться за юридической помощью.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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