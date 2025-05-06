Сколько лет украинским работникам придется работать в Польше, чтобы накопить на собственное жилье
Цены на жилье в Польше варьируются в зависимости от региона. К примеру, чтобы приобрести квартиру в Варшаве, получая средний доход, понадобится более 15 лет накоплений.
Детальнее о том, сколько нужно экономить, чтобы стать собственником жилья в Польше, сообщает 24 Канал. Более 1,5 миллионов украинцев нашли убежище в Польше, и некоторые из них уже инвестируют в местную недвижимость.
Стоимость жилья в стране зависит от многих факторов – в частности региона, площади и технического состояния квартиры.
Примерная средняя стоимость квадратного метра в некоторых крупных городах:
- Варшава – около 15 000 злотых;
- Краков – примерно 13 800 злотых;
- Вроцлав – в пределах 11 300 злотых;
- Гданьск – ориентировочно 12 400 злотых.
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В меньших населенных пунктах цены обычно ниже и составляют от 5000 до 7000 злотых за квадрат.
Средние заработки в Польше: что показывает официальная статистика
Согласно данным Центрального статистического управления Польши, средний уровень зарплат в крупных польских городах выглядит так:
- Краков – около 10 700 злотых (брутто);
- Гданьск – примерно 10 600 злотых;
- Варшава – около 10 500 злотых;
- Вроцлав – ориентировочно 9400 злотых.
Следует учитывать, что после уплаты налогов "на руки" работник получает меньшую сумму.
Сколько времени нужно, чтобы накопить на квартиру
Для упрощения подсчетов возьмем условный сценарий: человек ежемесячно откладывает половину своего чистого дохода (приблизительно 4000 злотых) на покупку жилья площадью 50 м².
- В Варшаве на такую квартиру придется собирать около 15,5 лет;
- В Кракове – чуть больше 14 лет;
- Во Вроцлаве – почти 12 лет;
- В Гданьске – примерно 13 лет.
В меньших населенных пунктах жилье стоит меньше, однако и заработки там ниже. Поэтому в среднем время скопления остается схожим.
Раньше мы рассказывали, сколько лет украинцам разных профессий нужно работать, чтобы приобрести собственную квартиру в Киеве.
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