Сколько луковой шелухи нужно, чтобы покрасить яйца в красивый цвет: пасхальные советы

На Пасху в Украине принято красить яйца. Одним из самых распространенных методов является придание багряно-красного цвета с помощью шелухи от лука.

В зависимости от количества шелухи будет изменяться насыщенность цвета. Опытные хозяйки имеют свои советы относительно того, сколько луковицы нужно для окрашивания яиц.

Для того чтобы получить хороший насыщенный цвет необходимо взять 15-20 граммов шелухи на 1 литр воды. Важно, чтобы луковица была без точек или потемнений, потому что это окажет негативное влияние на полученную окраску яиц.

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Для окрашивания можно использовать шкурки как белого, так и красного лука. Белый лук придаст темно-оранжевый оттенок, а красный – темно-багровый.

Сначала нужно довести луковицу до кипения, а затем проварить на малом огне от 20 до 60 минут. От времени зависит насыщенность цвета. По истечении выбранного времени отвара нужно дать остыть до комнатной температуры.

Чтобы яйца не треснули, их необходимо достать из холодильника за 20 минут до варки. В кастрюлю с отваром добавляется столовая ложка соли, затем опускаются яйца.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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