Скільки лушпиння цибулі потрібно, щоб пофарбувати яйця в гарний колір: великодні поради

На Великдень в Україні заведено фарбувати яйця. Одним з найпоширеніших методів є надання багряно-червоного кольору за допомогою лушпиння від цибулі.

Залежно від кількості лушпиння буде змінюватись насиченість кольору. Досвідченні господині мають свої поради, щодо того, скільки цибулиння потрібно для фарбування яєць.

Для того, щоб отримати гарний насичений колір необхідно взяти 15-20 грамів лушпиння на 1 літр води. Важливо, щоб цибулиння було без цяток чи потемнінь, тому що це негативно вплине на отримане забарвлення яєць.

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Для фарбування можна використовувати шкірки як білої, так і червоної цибулі. Біла цибуля надасть темно-помаранчевого відтінку, а червона – темно-багряного.

Спочатку потрібно довести цибулиння до кипіння, а після цього проварити на малому вогні від 20 до 60 хвилин. Від часу залежатиме насиченість кольору. Після закінчення обраного часу відвару треба дати охолонути до кімнатної температури.

Щоб яйця не тріснули, їх необхідно дістати з холодильника за 20 хвилин до варіння. У каструлю з відваром додається столова ложка солі, а потім опускаються яйця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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