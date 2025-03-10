Сколько нужно будет платить за газ с 1 мая: назван тариф за 1 кубометр

После завершения отопительного сезона, который длится до 30 апреля, украинцы продолжат платить за газ по действующим тарифам. В частности, для клиентов "Нафтогаза" стоимость останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о сохранении фиксированных тарифов. По его словам, сейчас в правительстве не рассматривают вопрос пересмотра коммунальных тарифов.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – отметил он.

Тариф на электроэнергию также останется без изменений. После 1 мая украинцы и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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Украинцы получают платежки за газ, в которых указан несуществующий долг

В компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что в платежках за газ может быть указан долг, даже если его нет на самом деле. Такие ситуации часто возникают из-за ошибок в уникальном лицевом счете. Чтобы предотвратить это:

Проверьте, указан ли правильный номер лицевого счета.

Сравните его с номером в предыдущих платежках за газ, если оплата ранее была правильной.

Если вы осуществляете оплату через кассу или терминал, обязательно проверьте все реквизиты перед подтверждением платежа.

Для удобства пользуйтесь официальными банковскими сервисами, которые автоматически отобразят правильный номер вашего счета.

"Бывает, что оплата сделана, а в платежке появляется долг. Часто причина – простая ошибка в уникальном лицевом счете. Такое случается даже с самыми внимательными, особенно, когда платишь в спешке. Чтобы избежать этого, стоит сверить все данные перед оплатой", – дали совет газовики.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 апреля 2025 года украинским потребителям природного газа придется оплачивать дополнительные суммы, несмотря на действующий мораторий, фиксирующий стоимость газа на период военного положения.

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