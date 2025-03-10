Сколько нужно будет платить за газ с 1 мая: назван тариф за 1 кубометр
После завершения отопительного сезона, который длится до 30 апреля, украинцы продолжат платить за газ по действующим тарифам. В частности, для клиентов "Нафтогаза" стоимость останется на уровне 7,96 грн за кубометр.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о сохранении фиксированных тарифов. По его словам, сейчас в правительстве не рассматривают вопрос пересмотра коммунальных тарифов.
"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – отметил он.
Тариф на электроэнергию также останется без изменений. После 1 мая украинцы и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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Украинцы получают платежки за газ, в которых указан несуществующий долг
В компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что в платежках за газ может быть указан долг, даже если его нет на самом деле. Такие ситуации часто возникают из-за ошибок в уникальном лицевом счете. Чтобы предотвратить это:
- Проверьте, указан ли правильный номер лицевого счета.
- Сравните его с номером в предыдущих платежках за газ, если оплата ранее была правильной.
- Если вы осуществляете оплату через кассу или терминал, обязательно проверьте все реквизиты перед подтверждением платежа.
- Для удобства пользуйтесь официальными банковскими сервисами, которые автоматически отобразят правильный номер вашего счета.
"Бывает, что оплата сделана, а в платежке появляется долг. Часто причина – простая ошибка в уникальном лицевом счете. Такое случается даже с самыми внимательными, особенно, когда платишь в спешке. Чтобы избежать этого, стоит сверить все данные перед оплатой", – дали совет газовики.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 апреля 2025 года украинским потребителям природного газа придется оплачивать дополнительные суммы, несмотря на действующий мораторий, фиксирующий стоимость газа на период военного положения.
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